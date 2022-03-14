Haber Giriş: 14 Mart 2022 Pazartesi 14:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
MSB Hava Kuvvetleri'nin uçuşa hazırlık görüntülerini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Hava Kuvvetleri'nin uçuşa hazırlık görüntülerini paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı Twitter'dan, Hava Kuvvetleri'nin uçuşa hazırlık görüntülerini paylaştı.
Videoda, uçaklara yakıt ve mühimmat ikmali ile kalkışın ardından hedeflerin tam isabetle vurulmaları da yer aldı.
MSB'nin paylaşımında, "Semalara yükselen çelikten bir güç. Çelikten daha sağlam bir öz. Yükselin ki yücelsin millet. İşte gökyüzümüzün sarsılmaz gücü Hava Kuvvetlerimizin uçuşa hazırlık görüntüleri" denildi.
Semalara yükselen çelikten bir güç…— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 14, 2022
Çelikten daha sağlam bir öz…
Yükselin ki yücelsin millet! ????????
İşte gökyüzümüzün sarsılmaz gücü Hava Kuvvetlerimizin uçuşa hazırlık görüntüleri… pic.twitter.com/QtsQN7ovNO
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Savaş
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