Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı Twitter'dan, Hava Kuvvetleri'nin uçuşa hazırlık görüntülerini paylaştı.

Videoda, uçaklara yakıt ve mühimmat ikmali ile kalkışın ardından hedeflerin tam isabetle vurulmaları da yer aldı.

MSB'nin paylaşımında, "Semalara yükselen çelikten bir güç. Çelikten daha sağlam bir öz. Yükselin ki yücelsin millet. İşte gökyüzümüzün sarsılmaz gücü Hava Kuvvetlerimizin uçuşa hazırlık görüntüleri" denildi.