Haber Giriş: 14 Mart 2022 Pazartesi 17:22Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Edirne'de kumar oynayan 5 kişiye 9 bin lira ceza
[Fotoğraf: DHA]
Edirne'de kahvehaneye düzenlenen operasyonda kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye 9 bin 95 lira idari para cezası kesildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ile Çarşı ve Mahalle Bekçi ekipleri, Aşağı Zaferiye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir kahvehanede kumar oynatıldığını belirledi.
Polisin yaptığı baskında kumar oynayan 5 kişi yakalandı. Polis, masada bulunan iskambil kağıtları ile 600 liraya el koydu. Kumar oynayan 5 kişiye toplam 9 bin 95 lira idari para cezası uygulandı.
Baskın sırasında kumar oynayan bir kişinin üzerinde de ruhsatsız tabanca ve 8 mermi ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
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