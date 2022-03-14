Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte yaşanan yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanmaya nedeniyle motosiklet ve elektrikli bisikletlerin trafiğe çıkışının durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meteorolojiden yapılan uyarılar da dikkate alınarak can ve mal kaybını önlemek amacıyla ilimiz genelinde 14 Mart Pazartesi saat 19.00 ile 15 Mart Salı saat 10.00 arasında motor kullanan kuryelerin sipariş götürmesinin, motosiklet ve elektrikli bisikletlerin trafiğe çıkışlarının durdurulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."