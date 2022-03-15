Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 15:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya ile Ukrayna arasındaki çevrim içi müzakereler devam ediyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında başlatılan müzakerelerin çevrim içi formatta sürüyor.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki müzakerelerin dünkü teknik aradan sonra yeniden başlatıldığını duyurdu.
Podolyak, "Müzakereler yeniden başlatıldı. Taraflar arasında zorlu bir tartışma sürüyor" ifadesini kullandı.
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