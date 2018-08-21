İtalya'da sel felaketinde ölü sayısı 11'e yükseldi

İtalya Sivil Savunma Kurumu, Calabria bölgesindeki yürüyüş alanlarıyla tanınan Raganello Milli Parkı'nda meydana gelen sel nedeniyle 11 kişinin öldüğünü, 5 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

İngiliz yayın kurumu BBC de felakette, aralarında 10 yaşında bir çocuğun da olduğu 18 kişinin kurtarıldığı, 6 kişinin hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaştı.

Selin meydana geldiği sırada birçok kişinin arazide yürüyüşte olduğu ve tam olarak kaç kişinin sele yakalandığı konusunda henüz net bir bilgi olmadığı kaydedildi.

Kaynak: AA