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İsrail sivilleri de silahlandırmaya hazırlanıyor

Filistinlilere gerçek mermilerle saldıran İsrail, sivillerini de silahlandırmaya hazırlanıyor.

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İsrail sivilleri de silahlandırmaya hazırlanıyor

İsraillilerin silah ruhsatı alma şartlarını kolaylaştıran yasa değişiklikleri yürürlüğe girdi. Değişiklikler 500 bin İsrailli sivilin kişisel silah edinmesine olanak sağlayacak.

Yasa değişikliğine imza atan isim İsrail İç Güvenlik Bakanı Gilad Erdan, çok sayıda İsraillinin ferdi saldırıları boşa çıkarabildiğini bunun da kamu güvenliğini artıracağını öne sürdü.

Bu değişikliklerin, terhis edilen yüz binlerce askerin silah bulundurma ve taşıma ruhsatı alabilmesine olanak sağlayacağı belirtildi.

Ayrıca subaylarla yüzbaşılardan terhis olmalarının ardından silah edinme ruhsatlarını ve silahlarını teslim etmeleri istenmeyecek. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: sivil, silah, israil
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