Avustralya’da Başbakan Turnbull liderliğini korudu

Avustralya’da iktidarda bulunan koalisyon hükümetindeki enerji politikaları ve Queensland eyaletindeki ara seçimlerin kaybedilmesi yüzünden muhafazakar milletvekillerinin başlattığı isyan liderlik oylamasına dönüştü.

Muhafazakarların adayı İçişleri Bakanı Peter Dutton ve Başbakan Malcolm Turnbull arasında yapılan parti içi oylamadan 35'e karşılık 48 oy ile galip ayrılan Turnbull, başbakanlığını koruyarak çıktı.

Son haftalarda gerek koalisyon içinde gerekse Avustralya kamuoyunda liderliği tartışmalara neden olan Başbakan Malcolm Turnbull, oylamanın ardından kedisine güvenen milletvekillerine teşekkür etti.

Peter Dutton görevinden istifa etti

Öte yandan Turnbull ile girdiği yarışı kaybeden Peter Dutton’un görevinden istifa etti. Başbakan Turnbull’un, içişleri bakanlığına önümüzdeki günlerde atama yapması veya Dutton’a göreve devam etmesini yönünde teklifte bulunması bekleniyor.

Kaynak: AA