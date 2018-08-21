İslam dünyası bayram namazında buluştu

Ülkede 17’si Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki caminin yanı sıra Türk kuruluşlarına ait toplam 27 cami bayram namazını eda etmek isteyen farklı etnik kökenlerden oluşan binlerce Müslüman’a ev sahipliği yaptı.

Cemaati en kalabalık camilerden bir olan Melbourne'daki Meadow Heights Camisi'ni sabah namazından itibaren dolduran Müslümanlar önce, cami imamı Nusrettin Öztürk tarafından verilen bayram vaazını dinledi.

Öztürk, ‘‘Bayramı vesile kılarak, faziletlerinden yararlanarak Allah’a yakın olmaya gayret edelim.’’ dedi.

Daha sonra bayram namazı kılındı ardından da Kurban Bayramı'nın ilk bayramlaşmaları cami içinde gerçekleştirildi.

Avustralya İstatistik Bürosunun son verilerine göre 604 bin 200 Müslüman yaşıyor.

Bangsamoro'da Kurban Bayramı

Asya ülkelerinden Filipinler'in Mindanao Adası'ndaki Bangsamoro'da halk, bayram namazı için camilere akın etti.

Marawi'de yaşayan Müslümanlar, bayram namazı için Mindanao Eyalet Üniversitesi Stadyumu'nu doldurdu.

Türkiye saatiyle 01:40'ta kılınan bayram namazına erkek, kadın, çocuk ve yaşlılar yoğun katılım gösterdi.

Bayram namazına bisiklet, motosiklet ve araçlarıyla gelen Marawililer renkli görüntüler oluşturdu.

Bayram namazını Prof. Dr. Hamid Aminoddin Barra kıldırdı.

Bayram hutbesini okuyan Barra, Müslümanların ancak bir ve beraber olması halinde sıkıntılardan, parçalanmışlıklardan kurtulabileceğini belirtti.

Barra, "Bugün bizlerin parçalanmış olarak değil bir araya gelmiş bir beden olarak hareket etmeliyiz. Ümmeti bir araya toplamalıyız. Bu toplanma barış ve ilerlemeyi öğretecektir." dedi.

Namaz sonrası Müslümanların birliği için dua edildi.

Kırgızistan'da Kurban Bayramı namazı kılındı

Kırgızistan'ın başkent Bişkek'te binlerce Müslüman Kurban Bayramı namazını Başbakanlık binası önündeki meydanda eda etti.

İmamların vaazlarıyla başlayan bayram namazına Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov, Cumhurbaşkanlığı İdare Başkanı Dosalı Esanaliyev, Bişkek Belediye Başkanı Aziz Surakmatov ile milletvekilleri katıldı.

Müftü Yardımcısı Zamir Rakiyev bayram hutbesinde, Kurban Bayramı'nın önemini anlattı daha sonra bayram namazını kıldırdı.

Kur'an Kerim'in okunmasının ardından vatandaşlar bir birleriyle bayramlaştı.

İsveç

İsveç'in başkenti Stockholm'de yaşayan Müslümanlar sabahın erken saatlerinde camilerde yer bulabilmek için en yakın camilere akın etti. Buna rağmen yer bulmakta güçlük çeken gurbetçiler sıkışık vaziyette bayram namazını kıldı.

Stockholm'de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Fittja Ulu Camisi'nde iki bine yakın Müslüman'ın katılımıyla coşkulu bir bayramlaşma gerçekleştirildi. Namazdan önce hutbede konuşan din görevlisi Servet Arslan, özellikle bayram günlerinde kırgınlık ve dargınlıkların geride bırakılması ve insanların birbirini affetmesini istedi. Kurban ibadetinin önemine değinen Arslan, tüm Müslümanların bayramını kutladı.

Bayram namazını vatandaşların arasında kılan Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt ve Birinci Müsteşar Türker Oba da cemaatle bayramlaştı.

Kaynak: AA