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Kanada Başbakanı Trudeau’dan Kurban Bayramı mesajı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kurban Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımlayarak Müslümanların bayramını tebrik etti.

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Kanada Başbakanı Trudeaudan Kurban Bayramı mesajı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada Başbakanlık Ofisinden Kurban Bayramı münasebetiyle basına yazılı ve görüntülü olarak mesajı dağıtıldı.

Trudeau, "Esselamü Aleyküm" diyerek başladı. Kanada ve dünyada Kurban Bayramı’nı kutlayan Müslümanlarla birlikte olduğunu belirten Trudeau, bayramın aynı zamanda haccın sonuna da işaret ettiğini vurguladı. 

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, mesajında şunları kaydetti:

“Kurban Bayramı, fedakarlıklardan ders çıkarmak ve ihtiyaç sahibi olanlara merhamet göstermek için bir fırsatlar zamandır. Bu fırsatı göstermek için, aileler ve arkadaşlar bayram için bir araya gelecek, sabah namazlarına katılacak ve hayattan zevk aldıkları nimetlere teşekkür edecektir. Hepimiz için Kurban Bayramı, Kanada Müslüman topluluğunun toplumumuza yaptığı önemli katkıları tanımak ve kim olduğumuzu fark edenleri kutlamak için bir fırsattır. Ailemizin adına, Sophie ve ben Kurban Bayramı'nı idrak eden herkese harika bir kutlama diliyorum. Eid Mübarek!”

Kaynak: AA 

Etiketler: Kanada Başbakanı Justin Trudeau, kurban bayramı
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