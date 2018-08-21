  • 21 AĞUSTOS 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 6.08
    EURO 6.985
  • BIST 90185.99
    ALTIN 232.758
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Endonezya'da depremler 483 can aldı

Endonezya'da depremler 483 can aldı

Endonezya'nın Lombok Adası'nda meydana gelen depremlerde 483 kişi hayatını kaybetti.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Endonezyada depremler 483 can aldı

Endonezya Sosyal İşler ve Güvenlik Bakanlığı yetkilisi Harry Hikmet, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki Lombok Adası'nda iki haftada meydana gelen depremlerde toplam 483 kişinin öldüğünü açıkladı.

Açıklamada, 5 Ağustos tarihinde adada meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısının 471'e yükseldiği, dünkü 6,3 ve 6,9 büyüklüğündeki depremlerde ise 12 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Lombok Adası'nda, 15 günde 800'den fazla artçı deprem deprem kaydedildi.

İki hafta önceki depremde ölenlerin sayısı en son 460 olarak duyurulmuştu.

Bölgede, depremler nedeniyle 2 bin kadar binanın hasar gördüğü bildirilmişti.

Enkazlardaki arama kurtarma çalışmaları halen devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA 

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER