Yunanistan'ın 8 yıl süren ekonomik kurtarma paketi sona erdi

Programın tamamlanmasıyla ülke ekonomisini kısmen yeniden eline alan Yunanistan hükümeti, 8 yıl sonra ilk defa uluslararası finans piyasalarına yeniden borçlanabilecek.

Avrupa Birliği, Avrupa Merkez Bankası ve Uluslararası Para Fonu, Yunanistan'a toplam 289 milyar euro kredi verdi.

Kurtarma paketi karşılığında Yunan hükümeti bir dizi kemer sıkma politikalarını yürürlüğe soktu. Yunan ekonomisi, son yıllarda büyüme kaydetse de, kriz öncesine kıyasla yüzde 25 oranında küçüldü

Aynı zamanda Yunanistan'ı krediye boğan çok sayıda Avrupa bankası batmaktan kurtarıldı.

Bunun karşılığında kamudan kitlesel işten çıkarmalar, maaşlarda büyük kesintiler, devletin temel direklerinin özelleştirilmesi eşliğinde geniş kesimler konuta, yiyeceğe muhtaç hale getirildi.

Ekonomik kurtarma programının sona ermesiyle Yunanistan rahat bir nefes aldı.

Yunanistan'ın başka bir kurtarma paketine ihtiyacı olmadığı kendi ayakları üzerinde durabileceği belirtiliyor.

Kaynak: TRT Haber