İsrail askeri mahkemesi Filistinli gazeteciyi serbest bıraktı

İsrail Ofer Askeri Mahkemesi, Al-Quds televizyonunun Ramallah'taki Ofis Müdürü Ala er-Rimavi'nin, 10 bin şekel (16,658 bin Türk lirası) kefaletle serbest bırakılmasına karar verirken, zorunlu ikamet ve 2 ay gazetecilikten uzaklaştırma cezalarına çarptırdı.

Filistin Esir Cemiyeti, Ofer Askeri Mahkemesi'nin gazeteci Rimavi'yi, 10 bin şekel kefaletin yanı sıra ikamet ettiği mekanı terk etmemesi ve 2 ay gazetecilik faaliyetinde bulunmaması şartlarıyla serbest bıraktığını açıkladı.

Mahkeme 2 defa serbest bırakılmasına hükmetmişti

Mahkemenin daha önce de 2 defa Rimavi'nin serbest bırakılmasına hükmettiği ancak savcılığın kararlarıyla bunun uygulanmadığı bilgisi verilen açıklamada, bugünkü duruşmada savcılığın istinaf talebinin de reddedildiği ifade edildi.

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Ramallah kentine 30 Temmuz'da düzenlediği baskında, Lübnan merkezli "Al-Quds" televizyonunda serbest muhabirlik yapan Ala er-Rimavi, Muhammed Alvan, Kuteybe Hamdan ve Husni Abdulcelil isimli 4 gazeteciyi gözaltına almıştı.

Gazetecilerden Alvan, Hamdan ve Abdulcelil, gözaltına alındıktan bir hafta sonra, daha sonra yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Al-Quds televizyonunun faaliyet göstermesi yasaklandı

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, 9 Temmuz'da Lübnan merkezli Filistin kanalı Al-Quds'ün ülkede faaliyet göstermesini yasakladığını açıklamıştı.

Kudüs başta olmak üzere, abluka altındaki Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da ofisleri bulunan Al-Quds TV, İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı bölgelerdeki gelişmeleri de muhabirleri aracılığıyla anlık olarak ekranlarına taşıyordu.

Al-Quds TV, diasporadaki Filistinli iş adamları ve önde gelen şahsiyetler tarafından 2008'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kuruldu.

Kaynak: AA