Euro bölgesinin üçüncü büyük ekonomisi olan İtalya'da koalisyon partileri arasında aylardır süren tartışmalar sonucu hükümet çöktü. Başbakan Giuseppe Conte, 2020 bütçesi hazırlanmadan istifa etmek zorunda kaldı.

Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella siyasi partilerle iki günlük görüşme gerçekleştirdi. Ardından gazetecilere dün yaptığı açıklamada, son seçimlerden sadece 17 ay sonra parlamentoyu feshetmenin hafife alınmaması gereken bir karar olduğunu söyledi.

Bazı partilerin hükümet kurmak için güçlü bir çoğunluk oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Matteralla, siyasi partilere istişare için salı gününe kadar süre verdiğini ifade etti.

Mattarella İtalya'nın Avrupa Birliği'ne verdiği taahhütlerin aciliyetine ve zor ekonomik durumuna atıfta bulunarak, "benim vazifem hızlı kararlar alınmasını istemek" dedi.

Mattarella herhangi bir partinin ismini kullanmadı, ancak beklentiler 5-Yıldız Hareketi ile muhalefetteki merkez sol Demokrat Parti'nin (PD) anlaşması üzerinde yoğunlaşıyor.

PD, hükümet kurmak için zor taleplerde bulunarak ülkenin sonbaharda seçime gitme ihtimalini artırdı. Ancak, durum her an değişkenlik gösterebiliyor, müzakere sahası geniş ve Mattarella son olarak partilere müzakereler için biraz daha zaman vermiş durumda.

Kaynak: Reuters