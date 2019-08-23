Dünya

Kendisine güldüklerini iddia edip, topuklu ayakkabıyla saldırdı

23 Ağustos 2019 Cuma 09:39 - Son Güncelleme 23 Ağustos 2019 Cuma 09:51

Galler'de bir kadın, restorandaki 3 kişiye kendisine güldüklerini iddia ederek ayakkabısıyla saldırdı. Erkek arkadaşının da olaya müdahil olmasıyla büyüyen kavga, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Galler'in Wrexham şehrinde yaşandı. İddiaya göre yemek yiyen 3 kişi, restorana giren çifte güldü. Bunun üzerine sinirlenen genç kadın, gruba topuklu ayakkabısıyla saldırdı. Olaya erkek arkadaşı da dahil oldu, kavga büyüdü. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kavgada başına darbe alan bir kişi yaralanırken, polis çifti gözaltına aldı. Kaynak: DHA

Etiketler: Topuklu ayakkabı saldırı galler

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