Dünya

Çin'de sel, Polonya'da yıldırım 14 can aldı

23 Ağustos 2019 Cuma 06:57 - Son Güncelleme 23 Ağustos 2019 Cuma 07:12

Çin'de şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Yağışların neden olduğu sel ve toprak kayması nedeniyle 9 kişi yaşamını yitirdi. Polonya'da ise dağ tırmanışı sırasında bir gruba yıldırım isabet etti. Olayda 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

Taşkınlar yaşandı, evler su altında kaldı. Uzakdoğu ülkesi Çin şiddetli yağışlarla mücadele ediyor. En az 20 bin ev hasar gördü Ülkenin güneybatısındaki Siçuan eyaletindeki aşırı yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor. Yağışların yol açtığı sel, toprak kaymasını tetikledi. Yaşanan felaketler nedeniyle bölgede 9 kişi hayatını kaybetti. 35 kişi ise kayboldu. En az 20 bin ev de hasar gördü. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Dağ tırmanışı yapan gruba yıldırım çarptı Polonya'da ise Tatra Dağları'nda tırmanışları sırasında bir grup fırtınaya yakalandı. Şiddetli fırtınada kalan gruba yıldırım isabet etti. Olayda 2'si çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi. Bölgede kurtarma operasyonu sürerken olay yerinde yaralıların da bulunduğu kaydedildi. Kaynak: TRT Haber Etiketler: çin polonya sel toprak kayması

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