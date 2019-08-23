Taşkınlar yaşandı, evler su altında kaldı.
Uzakdoğu ülkesi Çin şiddetli yağışlarla mücadele ediyor.
En az 20 bin ev hasar gördü
Ülkenin güneybatısındaki Siçuan eyaletindeki aşırı yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor.
Yağışların yol açtığı sel, toprak kaymasını tetikledi. Yaşanan felaketler nedeniyle bölgede 9 kişi hayatını kaybetti. 35 kişi ise kayboldu.
En az 20 bin ev de hasar gördü.
Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Dağ tırmanışı yapan gruba yıldırım çarptı
Polonya'da ise Tatra Dağları'nda tırmanışları sırasında bir grup fırtınaya yakalandı.
Şiddetli fırtınada kalan gruba yıldırım isabet etti. Olayda 2'si çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi.
Bölgede kurtarma operasyonu sürerken olay yerinde yaralıların da bulunduğu kaydedildi.
Kaynak: TRT Haber