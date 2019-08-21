İtalya'da 4 Mart 2018'de yapılan son genel seçimlerin sonucunda hiçbir siyasi parti tek başına iktidara gelecek çoğunluğu elde edemedi.

Haftalar süren müzakerelerin ardından birbirleriyle zıt siyasi görüşlerde de olsa en çok oyu alan 5 Yıldız Hareketi (M5S) ile ikinci büyük parti Lig, dışarıdan teknokrat bir başbakan seçerek koalisyon hükümeti kurma yoluna gitti.

Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından 31 Mayıs 2018'de hükümeti kurma görevini alan Giuseppe Conte'nin koalisyon hükümeti, 5 Haziran'da Senatoda güvenoyu aldı.

Ancak iki parti arasındaki görüş ayrılıkları, ülkede hem iç siyasette hem de Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerde derin krizler yarattı.

İtalya'nın 3 yıllık bütçe planı, Avrupa Birliği kurallarıyla ters düşünce, ülke ile Birlik arasında ülke tarihinin en büyük çekişmesi başladı.

Öyle ki Avrupa Birliği, ülkeye karşı disiplin ve ihlal prosedürleri başlatacaklarını açıkladı.

Hükümet, Avrupa'ya karşı bazı ortak kararlar alarak birlik içinde hareket etmeye çalışsa da, "siyasi tansiyonu düşürme" kararı özellikle iç siyaset için uzun ömürlü olamadı.

Son kriz ise, ülkede sert protesto gösterilerine neden olan Torino-Lyon Yüksek Hızlı Tren Projesi'ne dair oylamada iki partinin karşıt saflarda yer alması sonucu yaşandı.

Salvini'nin erken seçim çabası

Son 1 yılda ülkede yapılan bazı bölgesel parlamento ve yerel seçimler ile Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aşırı sağ görüşlü Lig Partisi oylarını büyük oranda artırırken, M5S ciddi oy kaybı yaşadı.

İslam ve göçmen karşıtı açıklamalarıyla tanınan Salvini, Avrupa Parlamentosu ve kamuoyu yoklamalarında partisinin oy oranının yükselmesinin ardından çok da sürpriz olmayan bir adım attı.

Hızlı tren projesi oylamasında yaşanan gerilimin ardından "hükümetin parlamentoda çoğunluğunu kaybettiği" gerekçesiyle bir an önce erken seçime gidilmesi gerektiğini söyledi. Güvenoyu yoklaması istedi.

Salvini'nin bu çıkışı, koalisyon ortağı M5S ve Başbakan Conte'nin sert tepkisine yol açtı.

5 Yıldız Hareketi (M5S), Lig Partisi lideri Salvini için, "O şimdi pişman oldu ama omlet çoktan pişti. Bol şans" ifadelerini kullandı. "Biz Conte'nin yanındayız" dedi.

Salvini ise, "Gururluyum. Ne yaptıysam yine yaparım. İtalyanların kararından korkum yok. Bir an önce seçime gidelim" diyerek erken seçim talebini yeniden dile getirdi.

Conte'nin istifası ile yeni kaos dönemi başladı

14 ay süren çekişme ve siyasi kaosun ardından, İtalya hükümeti çöktü ve ülke yeni bir siyasi belirsizlik dönemine girdi.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, dün 5 Yıldız Hareketi ve Lig Partisi'nin oluşturduğu koalisyon hükümetinin sona erdiğini belirterek, "Konuşmamın ardından istifamı sunmak üzere Cumhurbaşkanı'na gideceğim" dedi.

1 yılı aşkın süredir görevde olan hükümetlerinin önemli ve büyük işler yaptığını belirten Conte, içinde bulundukları krizden kabinede İçişleri Bakanlığı görevini yürüten Lig lideri Salvini'yi sorumlu tuttu.

Conte, yanı başında oturan Salvini'ye yüklenerek, "İçişleri Bakanı, kendisinin ve partisinin çıkarlarını izlemeyi tercih etmiştir" dedi.

Partilerin muhtemel planları

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Başbakan Giuseppe Conte'nin istifasının ardından, siyasi krizden çıkış yolu bulmak için bugün partilerle 2 günlük görüşmelere başlayacak.

Salvini sandığa gitme planları üzerinde çalışırken, başbakan olmak için yeterli desteğe sahip olma olasılığı düşük görülüyor.

Dün yaptığı açıklamada erken seçim öncesi bütçe reformlarını güvence altına almak için koalisyon ortaklarıyla birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

İtalya medyasında ise, Beş Yıldız'ın, merkez sol muhalefetteki Demokrat Parti (PD) ile alternatif bir koalisyon kurma konusundaki görüşmelerde bulunduğu dillendiriliyor.

Bu ittifak başarısız olursa, Lig ile M5S arasında yeni bir uzlaşma da tamamen göz ardı edilmiyor.

Çok düşük bir ihtimal olmasına rağmen, Conte Başbakan olarak kalabilir ve hükümeti değiştirebilir.

"Eğer boştaysa Roma teknik direktörü olurum"

Daha önce istifa edebileceğini açıklayan Conte, "Hükümet düşerse, kendiniz yeni bir parti mi kurarsınız yoksa M5S'den mi aday olursunuz?" sorusuna alaylı bir şekilde şu yanıtı vermişti:

"Boştaysa Roma teknik direktörü olurum."

Kaynak: TRT Haber, AA, BBC, The Local IT