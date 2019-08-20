Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) komutanlarından Muhammed el-Müfti, Nova haber ajansına yaptığı açıklamada, Hafter'e bağlı bazı güçlerin Trablus'un güneyindeki Ayn Zara bölgesinde ilerlemeye çalıştığını ancak UMH güçlerinin karşılık vermesiyle çatışma çıktığını belirtti.

Müfti, Hafter güçlerinden büyük kısmının öldüğü çatışmada her iki tarafın da Ayn Zara'da herhangi bir ilerleme kat edemediğini kaydetti.

Hafter güçlerinden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı. Hafter güçleri, Trablus saldırısının üzerinden 4 ayı aşkın bir zaman geçmiş olmasına rağmen henüz kayda değer bir başarı elde edemedi.

Kaynak: AA