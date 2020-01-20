İtalya'nın başkenti Roma'da kadına şiddetin yarattığı tahribat, röntgen filmleri sergisiyle gösteriliyor.

Amaç, kadına yönelik şiddete dikkat çekip farkındalık yaratmak...

Sergi, "Görünmezlik bir süper güç değildir" sloganıyla açıldı.

Şiddet mağduru kadınların aldıkları yara, filmlerde açıkça görülüyor.

Sergi, 6 şubata kadar sürecek.

İtalya'da şiddete uğrayan kadınların oranı yüzde 31,5.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, dünyada her 3 kadından biri en az bir kez fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalıyor.

Kaynak: AP