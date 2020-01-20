Dünya
İtalya'da kadına şiddeti gösteren röntgen filmleri sergisi20 Ocak 2020 Pazartesi 13:30 - Son Güncelleme 20 Ocak 2020 Pazartesi 14:23
İtalya, kadına yönelik şiddete dikkat çeken bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Sergide, şiddetin yol açtığı hasarı gösteren röntgen filmleri yer alıyor.
İtalya'nın başkenti Roma'da kadına şiddetin yarattığı tahribat, röntgen filmleri sergisiyle gösteriliyor.
Amaç, kadına yönelik şiddete dikkat çekip farkındalık yaratmak...
Sergi, "Görünmezlik bir süper güç değildir" sloganıyla açıldı.
Şiddet mağduru kadınların aldıkları yara, filmlerde açıkça görülüyor.
Sergi, 6 şubata kadar sürecek.
İtalya'da şiddete uğrayan kadınların oranı yüzde 31,5.
Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, dünyada her 3 kadından biri en az bir kez fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalıyor.
Kaynak: AP
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