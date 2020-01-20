

Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'de plastik kullanımı son yıllarda hızla arttı.

Ülkenin kırsal bölgelerinde bile gündelik yaşamın bir parçası haline gelen plastikler, özellikle internetten yemek siparişi uygulamalarının artmasıyla daha fazla kullanılır oldu.

Pekin yönetimi, geri dönüştürülemeyen ve çevre kirliliğine sebep olan tek kullanımlık plastik ürünlerin üretimini ve tüketimini azaltmak için beş yıllık bir plan oluşturdu.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'nun açıkladığı yol haritasına göre, büyük şehirlerde plastik poşetlerin; süpermarketler, alışveriş merkezleri ve gıda teslimatı hizmetlerinde kullanımı yasaklanacak.

Böylece ilk aşamada, 2022'ye kadar, ülkenin plastik ürün tüketimi büyük ölçüde azaltılacak.

Plastik ürünlerin yerine kullanılacak ürünlerin tanıtımı yapılacak ve kullanılması teşvik edilecek.

Yol haritasına göre, 2025'e kadar da plastik ürünlerin üretim, dağıtım, tüketim, geri dönüşüm ve elden çıkarılması için de bir sistem kurulacak.

2025'e kadar yemek endüstrisinde de tek kullanımlık plastik ürünler yüzde 30 azaltılmış olacak.

Geri dönüşüm çalışmalarına da ağırlık verilecek.

Kaynak: TRT Haber