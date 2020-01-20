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ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü 15 yaralı20 Ocak 2020 Pazartesi 12:12 - Son Güncelleme 20 Ocak 2020 Pazartesi 12:16
ABD'nin Missouri eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
Polis, olayın, Kansas City'de bir barın önünde meydana geldiğini açıkladı.
Silahlı saldırganın bara girmek için sırada bekleyenlere ateş açması sonucu 2 kadının yaşamını yitirdiği, 3'ü ağır 15 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Barın güvenlik görevlisinin, saldırganı vurduğu kaydedildi.
Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.
Kaynak: Reuters, AA
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