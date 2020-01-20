Dünya
Avustralya'da dev kum fırtınası20 Ocak 2020 Pazartesi 11:55 - Son Güncelleme 20 Ocak 2020 Pazartesi 12:10
Avustralya’nın Yeni Galler Bölgesinde dev bir kum fırtınası çevre sakinlerince görüntülendi.
Orman yangınları, sel ve dolu felaketi ile baş etmeye çalışan Avustralya'yı bu kez de kum fırtınası vurdu.
Dubbo kenti ve çevresinde gözlemlenen dev kum fırtınası bölgede güneşi kapatarak yaşamı olumsuz etkiledi.
Yetkililer kum fırtınasına, bölgede etkili olan şiddetli yağmur ve rüzgarlı havanın sonucu olduğunu açıkladı.
Kaynak: DHA
Etiketler: kum fırtınası felaket deve avustralya