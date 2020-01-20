Orman yangınları, sel ve dolu felaketi ile baş etmeye çalışan Avustralya'yı bu kez de kum fırtınası vurdu.

Dubbo kenti ve çevresinde gözlemlenen dev kum fırtınası bölgede güneşi kapatarak yaşamı olumsuz etkiledi.

Yetkililer kum fırtınasına, bölgede etkili olan şiddetli yağmur ve rüzgarlı havanın sonucu olduğunu açıkladı.

Kaynak: DHA

