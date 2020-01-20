Avustralya'da aylardır kontrol altına alınamayan yangınların ardından ülkeyi toz fırtınası, dolu ve sel felaketi vurdu.

Dubbo kenti ve çevresinde gözlemlenen dev kum fırtınası bölgede güneşi kapatarak yaşamı olumsuz etkiledi.

Yetkililer kum fırtınasına, bölgede etkili olan şiddetli yağmur ve rüzgarlı havanın sonucu olduğunu açıkladı.

Golf topu büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle ise ev, iş yerleri ve ağaçlar zarar gördü, araçların camları kırıldı. Başkent Canberra'da başlayan yağış, Victoria, Yeni Güney Galler, Queensland ve Melbourne'de de etkili oldu.

Yetkililer, halkı sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.

Yangınlar nedeniyle ölenlerin sayısı 28'e yükseldi

Ülke genelinde eylül ayından bu yana kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükselirken, çoğu Yeni Güney Galler eyaletinde olmak üzere toplam 10,3 milyon hektardan fazla alan ve 2 bin 600'den fazla ev kül oldu.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden yapılan açıklamada, Avustralya'da aylardır orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim yerlerine de sıçrayan yangınların neden olduğu dumanların, Dünya'nın etrafını en az bir kez dolaşmasının beklendiği bildirilmişti.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), Avustralya'da aylardır süren yangınlarda doğrudan veya dolaylı 1,25 milyar hayvanın ölmüş olabileceği tahmininde bulunmuştu.

Telef olan hayvanlar arasında en çok sürüngenlerin ve kuşlar ile koala ve kanguru gibi memeli hayvanların olduğu sanılıyor.

Kaynak: TRT Haber