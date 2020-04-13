Haber Giriş: Kaynak: Reuters
İtalya'da 19 Mart'tan bu yana en düşük ölüm artışı
[Fotoğraf: Reuters]
İtalya'da dün 4 bin 92 kişiye koronavirüs teşhisi konulurken, 431 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bir günde hayatını kaybedenlerin sayısı 19 Mart'tan bu yana en düşük artışı kaydetti.
İtalya Sivil Savunma Ajansı'nın veriline göre salgının açıklandığı 21 Şubat tarihinden bu yana ülkede 19 bin 899 kişi hayatını kaybetti.
İtalya, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısında ABD'nin ardından ikinci sırada bulunuyor.
İtalya resmi koronavirüs vaka sayısı sıralamasında 156,363 kişi ile ABD ve İspanya'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor.
Etiketler: İtalya koronavirüs vaka sayısı ölü sayısıSon Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 10:02
Son Haberler
- 10:21
- 10:12
- 10:14
- 10:11
- 10:21
Sıradaki Haber
Küresel salgının yeni merkezi New York
Yükleniyor lütfen bekleyiniz