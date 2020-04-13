İtalya Sivil Savunma Ajansı'nın veriline göre salgının açıklandığı 21 Şubat tarihinden bu yana ülkede 19 bin 899 kişi hayatını kaybetti.

İtalya, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısında ABD'nin ardından ikinci sırada bulunuyor.

İtalya resmi koronavirüs vaka sayısı sıralamasında 156,363 kişi ile ABD ve İspanya'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor.