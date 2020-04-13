Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Tayland'da COVID-19 vaka sayısı 2 bin 579'a çıktı
[Fotoğraf: AFP]
Tayland'da, kaydedilen 28 yeni koronavirüs (COVID-19) vakası ile toplam enfekte kişi sayısı 2 bin 579'a yükseldi.
Konuya ilişkin açıklama COVID-19 Durum Yönetim Merkezi'nden yapıldı.
Açıklamada, 28 yeni koronavirüs vakasının kaydedildiği, böylelikle toplam vaka sayısının 2 bin 579'a ulaştığı belirtildi.
Yeni vakaların çoğunun başkent Bangkok'ta bulunduğuna dikkat çekildi.
Öte yandan 2 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülkedeki ölü sayısının 40'a çıktığı ifade edildi.
Ülkede bin 288 kişinin de hastalığı atlattığı kaydedildi.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19 TaylandSon Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 09:29
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