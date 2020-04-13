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Afganistan'da silahlı saldırı: 3 ölü
Afganistan'ın Paktiya vilayetinde kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.
Paktiya Valiliği sözcüsü Abdullah Hasrat, basına yaptığı açıklamada, Paktiya'nın merkezi Gardiz şehrinde kimliği belirsiz kişilerin, istihbarat çalışanlarının içinde bulunduğu araca silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.
Saldırıda 1 istihbarat çalışanı ve 2 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hasrat, saldırganların bölgeden kaçtığını ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: Afganistan silahlı saldırıSon Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 09:24
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