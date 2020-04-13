Alman Robert Koch Enstitüsü tarafından yayınlanan koronavirüs raporuna göre, ülkede son 24 saatte 2 bin 537 kişide daha koronavirüs tespit edildi.

Almanya genelinde vaka sayısı 123 bin 16'ya yükseldi. Ölü sayısı ise 126 artarak 2 bin 799'a ulaştı.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin koronavirüs rakamlarını takip ettiği internet sayfasında ise Almanya'da vaka sayısı 127 bin 854, ölü sayısı ise 3 bin 22 olarak görülüyor.

Dünya genelinde koronavirüs vakası sayısı 1 milyon 850 bini geçti.