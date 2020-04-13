Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Almanya'da vaka sayısı 123 bin 16'ya yükseldi
[Fotoğraf: Reuters]
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 537 artarak 123 bin 16'ya, ölü sayısı ise 126 artarak 2 bin 799'a yükseldi.
Alman Robert Koch Enstitüsü tarafından yayınlanan koronavirüs raporuna göre, ülkede son 24 saatte 2 bin 537 kişide daha koronavirüs tespit edildi.
Almanya genelinde vaka sayısı 123 bin 16'ya yükseldi. Ölü sayısı ise 126 artarak 2 bin 799'a ulaştı.
Johns Hopkins Üniversitesi'nin koronavirüs rakamlarını takip ettiği internet sayfasında ise Almanya'da vaka sayısı 127 bin 854, ölü sayısı ise 3 bin 22 olarak görülüyor.
Dünya genelinde koronavirüs vakası sayısı 1 milyon 850 bini geçti.
Etiketler: vaka sayısı ölü sayısı koronavirüs almanyaSon Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 09:18
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