Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Sağlık Genel Direktörü Dr. Ashley Bloomfield ile düzenlediği basın toplantısında, COVID-19'a karşı verdikleri mücadeleyi ve ülkedeki vaka sayılarını güncelledi.

Ülkedeki vaka sayılarının az görünmesinin, virüsün alt edildiği anlamına gelmeyeceğini hatırlatan Başbakan Ardern, ‘‘Bu beşinci ölüm, virüsle olan savaşımızın bitmeye yakın olmadığının göstergesidir. Lütfen evde kalın, lütfen çevrinizden ayrılmayın, lütfen hayat kurtarmak için yayılma zincirini kırın." ifadelerini kullandı.

1349 kişi koronavirüse yakalandı

Ülkedeki COVID-19’dan beşinci can kaybının 80 yaşındaki erkek hastanın tedavi gördüğü hastanede ölmesiyle yaşandığını belirten Dr. Ashley Bloomfield, toplam vaka sayısını 1349 olarak açıkladı.

Biri kritik durumda 15 kişinin halen hastanede olduğunu dile getiren Dr. Bloomfield, virüs nedeniyle hastalanan 546 kişinin de iyileştiğini belirtti.

Yabancıların ülkeye girişi yasaklanan Yeni Zelanda’da 25 marttan itibaren olağanüstü hal ve zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.