Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, DEAŞ'lı teröristlerin Kerkük'ün güneyindeki Havice ilçesi yakınlarında Irak Federal Polisine ait bir gözlem noktasını hedef aldığını belirtti.

Kamil, Mansuriyet el-Cebel köyü yakınlarında hafif silahlarla gerçekleştirilen saldırıda 1 polisin hayatını kaybettiğini aktardı.

Güvenlik güçlerine saldırılarda artış

Irak'ta Kerkük başta olmak üzere Musul, Enbar, Salahaddin ve Diyala vilayetlerinde son dönemde güvenlik güçlerini hedef alan saldırılarda artış dikkati çekiyor.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen örgütün söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırıları sürüyor.