Ogun Eyaleti Emniyet Müdürü Kenneth Ebrimson, basına yaptığı açıklamada, eyaletin 9 bölgesinde çetelere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 150 çete üyesinin yakalandığını aktaran Ebrimson, önemli miktarda mühimmatın da ele geçirildiğini kaydetti.

Nijerya'da 2008'de çoban ve çiftçi çatışmalarıyla başlayan sorunlar, 2015'ten itibaren adam kaçırma ve soygun girişimlerine dönüştü.

2019 yılının ilk 6 ayında çete saldırılarında 1460 kişi öldü

Ülkede geçen yılın ilk yarısında silahlı çeteler tarafından düzenlenen saldırılarda, 1460 kişi hayatını kaybetti.

Geçen yıl nisan ve temmuz arasında düzenlenen "Puff Adder Operasyonu" kapsamında, 2504 çete üyesi yakalandı ve fidye için kaçırılan 207 kişi kurtarıldı.