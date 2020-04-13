Haber Giriş: Kaynak: AA
İsrail'de eski Hahambaşı Bakshi koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: AA]
İsrail'de 79 yaşındaki eski Hahambaşı Eliyahu Bakshi, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.
Yediot Aharonot gazetesi internet sitesinden verilen haberde, koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi altında olan Bakshi'nin dün yaşamını yitirdiği belirtildi.
Bakshi'nin Kudüs'teki bir hastanede yaklaşık 3 haftadır tedavi altında olduğu ve hayati fonksiyonlarında gerileme kaydedilmesi sonucu öldüğü kaydedildi.
Eski Hahambaşı Eliyahu Bakshi, 1993-2003 yıllarında ülkede dini merci olarak görev yapmıştı.
İsrail'de COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 103'e, vaka sayısı ise 10 bin 878'e yükseldi.
Etiketler: israil Eliyahu Bakshi haham koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 05:26
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