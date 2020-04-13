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Hafter ateşkes ihlallerini sürdürüyor: 2 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Libya'da darbeci Halife Hafter'e bağlı milisler başkent Trablus'un güneyindeki sivil yerleşim bölgelerine saldırı düzenledi. 1 çocuk ve 1 kadın hayatını kaybetti.
Başkente bağlı Ebu Selim Belediye Meclisi tarafından yapılan açıklamada, Sidi Selim Mahallesi'nde Hafter güçleri tarafından atılan roketin bir eve isabet ettiğini belirtti.
UMH Sağlık Bakanlığına bağlı Olağanüstü Hal ve Acil Kurtarma Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Ayn Zara bölgesinde bir eve roket düşmesi sonucu 1 kadın ve 1 çocuğun yaşamını yitirdiğini aktardı.
Hafter ateşkes ihlalini delmeye devam ediyor
Koronavirüsle mücadele kapsamında 21 Mart'ta ateşkes ilan edilmişti. Ateşkes ilanına rağmen, Hafter milisleri başkente dönük saldırılarını sürdürmüş ve ateşkesi defalarca ihlal etmişti.
Buna karşılık UMH yönetimi 26 Mart'ta "Barış Fırtınası" operasyonu başlatarak saldırılara karşılık vermişti.
Etiketler: trablus roket saldırısı Libya koronavirüs hafterSon Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 03:43
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