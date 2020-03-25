Libya'da istikrarın sağlanmasının önüne geçen ve saldırılarını sürdüren darbeci General Halife Hafter'e yönelik sabah saatlerinde büyük bir operasyon başlatıldı.

Öfke Volkanı Harekatı Sözcülüğü, operasyona “Barış Fırtınası” adı verildiğini açıkladı.

Operasyonda Hafter'in sivil yerleşim alanlarına saldırı düzenlediği tüm mevziler ateş altına alındı.

Hafter, ateşkes teklifine "ateşle" karşılık verdi

Darbeci Hafter, Libya için yapılan hiçbir ateşkes çağrısına cevap vermemiş, saldırılarını sürdürmüştü.

Son olarak Libya'da 9 ülkenin büyükelçisi koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında "insani ateşkes" çağrısı yapmıştı.

Ancak darbeci Hafter bu çağrıya da ateşle karşılık vermişti.

[''Barış Fırtınası'' operasyonundan drone görüntüsü. | Fotoğraf: TRT Haber]

Günlerdir özellikle sivil yerleşim alanlarına saldırılarını sürdüren Darbeci Hafter, cephe hatlarında da ilerleme sağlamaya çalışıyor.

UMH Başbakanı Fayiz es-Serrac, bugüne kadarki tüm ateşkes çağrılarına olumlu yanıt verdiklerini, ancak sivilleri koruma ve meşru müdafaa haklarını saklı tuttuklarını vurgulamıştı.

Kamera: Aykut Olgun