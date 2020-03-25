Haber Giriş: Kaynak: DHA
İtalya'da yaşlı çift bir metre mesafe kuralını iple korudu
İtalya'da koronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik alınan önlemlerden biri olan bir metre mesafe kuralını uygulayan yaşlı çiftin görüntüsü sosyal medyada ilgi çekti.
Koronavirüs nedeniyle Avrupa'da en çok vakanın bulunduğu ve en çok can kaybının yaşandığı İtalya'da, maske takan yaşlı çiftin, koruyucu eldiven bulunan elleriyle bir metre mesafeyi koruyacak şekilde tuttukları iple yürüdükleri görüldü.
O anlar sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Koronavirüs nedeniyle İtalya'da ölenlerin sayısı 6 bin 820'ye yükselirken vaka sayısı 69 bin 176'ya ulaştı.
Etiketler: koronavirüs İtalya bir metreSon Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 13:22
Sıradaki Haber
Fransa'da sokağa çıkma yasağına uymayanlara sert müdahale
Yükleniyor lütfen bekleyiniz