Koronavirüs nedeniyle Avrupa'da en çok vakanın bulunduğu ve en çok can kaybının yaşandığı İtalya'da, maske takan yaşlı çiftin, koruyucu eldiven bulunan elleriyle bir metre mesafeyi koruyacak şekilde tuttukları iple yürüdükleri görüldü.

O anlar sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Koronavirüs nedeniyle İtalya'da ölenlerin sayısı 6 bin 820'ye yükselirken vaka sayısı 69 bin 176'ya ulaştı.