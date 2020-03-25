Haber Giriş: Kaynak: DHA
Fransa'da sokağa çıkma yasağına uymayanlara sert müdahale
Fransa'da sokağa çıkma yasağına uymayanlara polis sert müdahalede bulundu. O anların görüntüleri, sosyal medyada paylaşıldı.
Fransa'da koronavirüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında 17 Mart'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Sokaklarda görevlendirilen polisler, olası yağmalama ve hırsızlıklara karşı mücadele ediyor. Bazı polislerin ise sokağa çıkma yasağına uymayanlara sert müdahale ettikleri görüldü.
Polis müdahale dozunu artırdı
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, polislerin yerde yatan bir kadına sert müdahalesi ve diğer bir kadını da iterek yere düşürdükleri görüldü.
Görüntülerdeki polislere sosyal medyadan yoğun tepki geldi.
Etiketler: sokağa çıkma yasağı koronavirüs fransaSon Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 12:51
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