Haber Giriş: Kaynak: Reuters, Johns Hopkins University
Filipinler'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 38'e çıktı
[Fotoğraf: AA]
Filipinler'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 38'e yükseldiği bildirildi.
Konuya ilişkin açıklama Filipinler Sağlık Bakanlığından geldi.
Bakanlık, 3 kişinin daha Covid-19 salgınında yaşamını yitirmesiyle can kaybının 38'e çıktığını duyurdu.
Ayrıca, kaydedilen 84 yeni vaka ile enfekte kişi sayısının 636'ya yükseldiği ifade edildi.
Ölü sayısı artıyor
Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 947'ye yükseldi.
Toplam vaka sayısı ise 424 bini aşmış durumda.
Etiketler: Filipinler koronavirüs covid-19 coronavirüsSon Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 12:21
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