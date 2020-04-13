Haber Giriş: Kaynak: AA
Ruanda koronavirüs önlemlerini İHA'larla duyuracak
[Fotoğraf: AA]
Çin'de başlayan yeni tip koronavirüs (COVID-19) dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Ruanda salgınla mücadelede, insansız hava araçlarından (İHA) yararlanma kararı aldı.
Ruanda Ulusal Polisi'nin Twitter hesabından paylaşılan mesajda, uzak bölgelerdeki topluluklara COVID-19'a karşı alınacak önlemlerin hoparlör taşıyan İHA'larla iletileceği belirtildi.
Mesajda, halktan duyuruları dikkatle dinlemeleri ancak evlerinden çıkmamaları ve kalabalık gruplar halinde toplanmamaları istendi.
Hava ve kara tüm sınırlarını 19 Nisan'a kadar kapalı tutacak ülkede ilk vakanın görüldüğü 14 Mart'tan bu yana 126 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı. Bunların 25'i sağlığına kavuştu.
Etiketler: Ruanda koronavirüs insansız hava araçları iha covid-19Son Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 06:59
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