New York'ta morg kapasiteleri doldu, parklarda seyyar hastaneler kuruldu. Amerikan ordusu, gemi, doktor ve hemşire gönderdi, Ulusal Muhafızlar sağlık hizmetleri verdi. New York gecelerini ambulans ışıkları aydınlatır oldu. Dünyada trajedinin yeni adresi, artık New York.

Dünyanın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin en kalabalık şehri ve metropol alanı New York, artık koronavirüs salgınının da merkez üssü konumunda. Aslında bu, her gün çalışmak üzere Manhattan'a gidip gelen 3 milyon kişinin bulunduğu, yerli ve yabancı turistlerle birlikte gündüz 5 milyon insanın hareket ettiği bir kent için beklenen bir gelişmeydi.

Koronavirüs küresel salgın ilan edildiğinde bile Manhattan'a giriş çıkışlar devam etti. Federal yönetim ve eyalet yetkilileri, şehri karantinaya almamakta ısrar etti. Ancak her geçen gün salgın yayılmaya devam etti. Sonuçta, kimilerine göre Asyalılar'ın, kimilerine göre ise Avrupalılar'ın getirdiği virüs adeta bir orman yangını gibi yayıldı.

New York bir süre sonra, İngiltere, İspanya, İtalya ve Fransa gibi ülkelerle yarışacak şekilde, onların ardından en çok can kaybının yaşandığı yer oldu. Kısa süre sonra New York'ta hastaneler kapasite sınırlarına ulaştı. Ve ardından Federal hükümet New York'a müdahalede bulundu.

Ülkenin en büyük hastanesi oluşturuldu, hastane gemisi gönderildi

Deniz Kuvvetleri'nin iki hastane gemisinden biri olan USNS Comfort, New York'a demirledi. Javits Center'da, ülkenin en büyük hastanesi oluşturuldu. Başta hemşire olmak üzere hastalanan sağlık çalışanlarının yerlerine aynı sayıda takviye gerektiği açıklandı.

ABD Başkanı Trump, New York'ta 480 doktor ve hemşire gönderildiğini duyurdu. Amerikan ordusu son olarak bin 100 doktor ve hemşireyi New York'ta görevlendirirken, salgının nispeten az yayıldığı bazı eyaletlerden hemşire ve doktorlar New York'un imdadına koştu.

Ancak tıbbi malzeme eksikliği bir türlü çözülemedi. Şehrin stoklarında solunum cihazı sıkıntısı başladı. Tüm yardım ve destek çabalarına rağmen, New York dünyada trajedinin adresi oldu. İnsanlar birer birer yakınlarından uzak hayata veda etmeye başladı.

Morglarda yer kalmayınca soğuk hava kamyonları kullanıldı

Morglarda yer kalmayınca soğuk hava kamyonları kullanıldı. Hart Island'da 150 yıldır kimsesizlerin defnedildiği toplu mezar büyütüldü.

New York'ta bir günde 799 kişi hayatını kaybetti ve kabus dolu 2 haftanın ardından, salgının tepe noktasına ulaşıldığı açıklandı. Ancak yetkililer temkinli olunması gerektiğini belirterek, önlemlerin sıkı uygulanması durumunda rakamın sabitleneceği ve düşüşe geçeceğini belirtiyor.

New York, geleceğini belirleyecek kritik 2 haftaya giriyor. New Yorklular için bu 2 hafta, ölüm ile yaşam arasındaki ince çizgide yürümek gibi olacak.