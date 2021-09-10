İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bu sabah erken saatlerde iki ayrı tekneyle Tavşan Adası kıyılarındaki kayalıklarına ulaşan ve burada mahsur kalan 125 göçmen tespit edildi.

Düzensiz göçmenleri taşıyan teknelerden birinin battığı da belirtildi.

İtalya Sahil Güvenliğine ait iki devriye botunun 49'u kadın, 20'si çocuk 125 kişiyi kurtardığı, dalgalı deniz sebebiyle kurtarma operasyonun zor şartlarda yapıldığı kaydedildi.

[Fotoğraf: AA]

Yılbaşından beri düzensiz göçmen sayısı 40 bin 815 oldu

Lampedusa'ya getirilen düzensiz göçmenlerin sağlık durumunun iyi olduğu duyuruldu.

Bu arada, İtalya İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, yılbaşından bu yana İtalya'ya deniz yoluyla ulaşan düzensiz göçmen sayısı bugün itibarıyla 40 bin 815 oldu. Geçen yıl aynı dönemde bu sayının 20 bin 373 olduğu belirtildi.

Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu

Akdeniz'in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

Yaz aylarında deniz ve hava koşullarının iyi seyretmesi sebebiyle söz konusu güzergahta göç hareketliliği yoğunlaşıyor.

Akdeniz'i geçebilen göçmenlerin Avrupa’da ilk ulaştıkları yer, İtalya’nın kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası oluyor.