Belçika'da kabine toplantısında alınan karara göre, federal bölgeler halkın aşılarının tam olduğunu, 48 saat içinde PCR testi yaptırarak negatif sonuç elde ettiklerini ya da yakın zamanda hastalığı atlattıklarını kanıtlayan Güvenli COVID Kartı'nı kullanmak konusunda anlaşmaya vardı.

Ülkedeki tüm bölgeler, 1 Ekim'den itibaren söz konusu kartı restoran, spor salonu gibi çeşitli mekanlara girişte kullanabilecek.

Uygulama başkentte daha erken başlayacak

Şimdilik 31 Ekim'e kadar geçerli olacak uygulama, salgının ülkedeki seyrine göre 30 Haziran 2022'ye kadar uzatılabilecek.

Aşılamanın nispeten düşük olduğu başkent Brüksel bölgesi uygulamayı daha erken başlatacak.

Hükümet, kartın "insanların aynı alanda birbirine yakın olduğu çeşitli durumlarda halk sağlığını korumayı amaçladığını" belirtiyor.

Belçika'da COVID-19'un seyri

Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün açıkladığı son 7 günün ortalamasına göre günlük vaka sayısı bin 958 olarak kaydedildi.

Yüzde 12'lik artışla ortalama 70 kişi hastaneye kaldırıldı. Uzun süredir ortalama 2 olarak seyreden günlük ölüm sayısı ise söz konusu haftada 6,6 olarak kaydedildi.

Salgının başlangıcından bu yana 25 bin 442 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği 11 milyon nüfuslu ülkede, nüfusun yüzde 86'sı ilk doz, 84'ü iki doz aşıyı yaptırdı.