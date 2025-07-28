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Dünya
AA 28.07.2025 17:41

İtalya, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilere yeni yaptırımları AB ile değerlendirecek

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere yönelik yeni yaptırımlar konusunu Avrupa Birliği (AB) partnerleriyle değerlendireceklerini belirtti.

İtalya, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilere yeni yaptırımları AB ile değerlendirecek

Tajani, X sosyal medya hesabından Taybe'de İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 2 aracı ateşe vermesi ve evlere saldırmasına ilişkin açıklama yaptı.

Kudüs Latin Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa ile telefonda görüştüğünü belirten Tajani, "İsrailli yerleşimcilerin başka bir şiddetli saldırısının ardından Filistinlilerle dayanışma içinde olduklarını" dile getirdiğini aktardı.

Tajani, "Şiddetli yerleşimcilere yönelik yeni yaptırımların kabul edilmesini Avrupa Birliği (AB) ortaklarımızla değerlendireceğiz." ifadesini kullandı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin "her sınırı aştığını" vurgulayan Tajani, saldırının kurbanlarının yanında olduklarını, Gazze ile Batı Şeria'daki saldırıların sona ermesine bağlılıklarını yinelediklerini kaydetti.

Tajani, "İsrail hükümeti harekete geçme, bu saldırıları durdurma ve Filistin vatandaşlarını koruma sorumluluğuna sahip. Batı Şeria'daki Hristiyanlar ve Müslümanlar, barış içinde yaşamayı ve korunmayı hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, bugün işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 2 aracı ateşe vermiş, evlere saldırmıştı.

Saldırgan İsraillilerin ardından İsrail ordusu da Taybe'ye baskın düzenlemişti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Taybe beldesinde çoğunlukla Filistinli Hristiyanlar yaşıyor.

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