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Dünya
AA 28.07.2025 16:40

Katil İsrail, son 24 saatte 100 Filistinliyi öldürdü

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 100 Filistinli hayatını kaybetti, 382 kişi yaralandı

Katil İsrail, son 24 saatte 100 Filistinliyi öldürdü

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 100 ölü ve 382 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 8 bin 755 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 33 bin 192 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 59 bin 921'e, yaralıların sayısının 145 bin 233'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 25 kişinin hayatını kaybettiği, 237 kişinin yaralandığı, 27 Mayıs'tan bu yana yaşamını yitirenlerin sayısının 1157'ye, yaralıların sayısının da 7 bin 758'e ulaştığı aktarıldı.

İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 1'i çocuk 14 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 88'i çocuk 147 kişiye çıktığı bildirildi.

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