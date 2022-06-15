Konuya ilişkin açıklamada, "İsviçre hava seyrüsefer hizmet sağlayıcısı Skyguide bu sabahın erken saatlerinde teknik bir arıza yaşadı, bu gerekçeyle, İsviçre hava sahası güvenlik nedeniyle trafiğe kapatıldı." ifadesi kullanıldı.

Kararın, sonraki bilgilendirmeye kadar yürürlükte kalacağı vurgulandı.

Skyguide'ın problemin çözümü için çalıştığı ve gelişme olması durumunda bilgi sağlayacağı aktarıldı.

Zürih Havalimanı sözcüsü daha önce iniş-kalkışların durduğunu, Cenevre Havalimanı ise yerel saatle 08.00'den önce hava trafiğinin devam etmeyeceğini açıklamıştı.