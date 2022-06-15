ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentileri aşması piyasaları karıştırmaya devam ederken, ülke ekonomisinin resesyona gireceği endişesi güçleniyor.

Fed'in bugün açıklanacak para politikası kararları öncesinde para piyasalarındaki fiyatlamalarda 75 baz puanlık artışa neredeyse kesin gözüyle bakılsa da, birçok banka yetkilisinin daha önce bu adıma karşı yaptığı keskin açıklamalar fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Enflasyona yönelik piyasa öngörülerinin gerçekleşmemesi, beklentilerin yeniden fiyatlanması zorunluluğunu beraberinde getirdi. Buna karşın enflasyon oranlarının açıklandığı cuma gününden bu yana henüz yeterince veri açıklanmaması ve Fed'in iletişim kanallarının işleyiş fırsatı bulamaması söz konusu beklentilerin olgunlaşmasını engelliyor.

Her ne kadar para piyasalarında 75 baz puanlık faiz artışı fiyatlansa da, Fed'in izleyebileceği farklı seçeneklerin de olması yatırımcıları temkinli olmaya zorluyor. Öte yandan, birçok kurumun gerçekleştirdiği anketlerde ekonomistlerin medyan faiz artışı beklentisinin de hala 50 baz puanda olması dikkati çekiyor.

Buna göre, Fed'in 75 baz puanlık faiz artışı ile devamında nispeten güvercin açıklamalar yapma ihtimali bulunduğu gibi, 75 baz puanlık artışın sözle yönlendirmesi yapılmadığı için 50 baz puanlık faiz artışı ve çok daha şahin bir duruş sergileme ihtimali de bulunuyor.

Para piyasalarında yılın geri kalanındaki toplantıların en az birinde daha 75 baz puanlık faiz artışına gidileceği fiyatlanırken, yıl sonu Fed'in politika faizinin yüzde 3,50'nin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Söz konusu fiyatlamalarla tahvil piyasalarında satış baskısı dün de devam ederken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,50'yle son 11 yılın en yüksek seviyesini görmesinin ardından yüzde 3,44 seviyesinde bulunuyor. ABD'nin 3, 5, 10 ve 30 yıllık tahvillerinde tersine dönen getiri eğrisi de bu eğilimini sürdürüyor.

Artan dolar talebiyle son 20 yılın en yükseği olan 105,6 seviyesine çıkan dolar endeksi de 105'in hemen üzerinde kalmaya devam ederken, altının ons fiyatı yükselen tahvil faizleri ve güçlü doların etkisiyle dün, son 1 ayın en düşük seviyesi olan 1.805 dolara gerilemesinin ardından 1.810 dolarda seyrediyor.

Düşüş eğilimini üst üste altıncı güne taşıyan Bitcoin ise 21.000 dolarla Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyeden işlem görüyor.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,38 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,50 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,18 yükseldi. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yeni güne ise sınırlı yükselişle başladı.

Avrupa'da enflasyon yavaşlama emareleri göstermezken, tahvil faizleri de üst üste beş gündür yükselmeye devam ediyor.

Almanya'da yıllık enflasyon, mayısta 7,9 artarak ilk petrol krizinin yaşandığı 1973-1974 kışından bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,75'le son sekiz yılın zirvesine çıktı.