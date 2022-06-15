Tahran ve Kudüs arasında gerilim yükselirken, İran, İsrail'in birkaç hafta önce iki İranlı bilim insanını yiyeceklerini zehirleyerek öldürdüğünden şüpheleniyor.

The New York Times, İranlı bir yetkiliye ve hükümetle bağlantılı diğer iki kaynağa atıfta bulunarak, bilim insanları Ayoob Entezari ve Kamran Aghamolaei'nin, karanlık koşullar altında ayrı olaylarda öldüklerini bildirdi.

İkisi de İran'ın en iyi üniversitelerinden mezun olan Ayoub Entezari ve Kamran Aghamolaei, mayıs sonunda aniden hastalandıktan kısa süre sonra hayatını kaybetti.

Ayoub Entezari, askeri bir araştırma merkezinde havacılık mühendisi olarak görev yapıyordu. Kamran Aghamolaei ise jeologdu.

İranlı bir yetkili ve hükümete yakın başka bir isim, İran’ın bu iki genç bilim insanının “İsrail tarafından yiyeceklerine zehir konularak öldürdüğüne inandığını” söyledi.

Bilim insanlarının çalışmalarının ayrıntıları, ölümlerinin koşulları ve hükümetle olan bağları belirsizliğini koruyor.

Her iki bilim insanın da yüzlerce kilometre arayla farklı günlerde meydana gelen ölümlerinden önce genç ve sağlıklı olduğu açıklandı.