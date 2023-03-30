İsviçre hükümeti, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik 10'uncu yaptırım paketini uygulamaya başladıklarını duyurdu.

AB üyesi ülkeler, Rusya'ya yönelik yeni ticaret yasakları, hem sivil hem de askeri amaçla kullanılabilecek ürün ve teknolojilere ihracat kontrolleri ile insansız hava aracı (İHA) gönderenlere ilave kısıtlamalar getiren 10. yaptırım paketini 25 Şubat'ta onaylamıştı.

Buna göre yeni ticaret yasakları, sivil ve askeri amaçla kullanılabilecek ürün ve teknolojilere ihracat kontrollerinin uygulanmasına başlanmış, 87 kişi ve 34 kurum yaptırım listesine eklenmişti.

Rusya Federasyon Konseyi üyeleri, 19 bakan yardımcısı, çeşitli federal kurumların başkanları da dahil çok sayıda hükümet yetkilisi ile 4 Duma milletvekili yaptırım listesinde yer almıştı.

Paket kapsamında Rusya'nın askeri ve teknolojik gelişimine katkıda bulunan çift kullanımlı ve ileri teknoloji ürünlere de yeni ihracat kısıtlamaları getirilmişti.

İsviçre, Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından AB tarafından Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılıyor.