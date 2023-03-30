Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe 18:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
AB'den Mısır'a 'gıda güvenliği' için 40 milyon euroluk hibe
Avrupa Birliği, Mısır'daki gıda güvenliğini destekleme programı çerçevesinde bu ülkeye 40 milyon euroluk hibe desteğinde bulunacak.
Mısır Uluslararası İşbirliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) Mısır'da gıda güvenliğini 100 milyon euroyla destekleme programı çerçevesinde bir anlaşma imzalandığı belirtildi.
Mısır hükümeti ile İtalyan Kalkınma İşbirliği Ajansı arasında imzalanan anlaşmaya göre, AB, Mısır'da gıda güvenliği çabalarını geliştirmek için 40 milyon euro hibe desteğinde bulunacak.
Açıklamada ifadelerine yer verilen Mısır Uluslararası İşbirliği Bakanı Ranya el-Meşad, AB ile gıda güvenliğini destekleme programının, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın etkilerine karşı Mısır'ın ulusal çabalarını geliştirdiğini vurguladı.
Etiketler: Avrupa Birliği Mısır
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