Mısır Uluslararası İşbirliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) Mısır'da gıda güvenliğini 100 milyon euroyla destekleme programı çerçevesinde bir anlaşma imzalandığı belirtildi.

Mısır hükümeti ile İtalyan Kalkınma İşbirliği Ajansı arasında imzalanan anlaşmaya göre, AB, Mısır'da gıda güvenliği çabalarını geliştirmek için 40 milyon euro hibe desteğinde bulunacak.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Mısır Uluslararası İşbirliği Bakanı Ranya el-Meşad, AB ile gıda güvenliğini destekleme programının, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın etkilerine karşı Mısır'ın ulusal çabalarını geliştirdiğini vurguladı.