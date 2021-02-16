Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 18:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsveç'ten Türkiye'ye taziye mesajı
[Fotoğraf: AA]
İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı diledi.
İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, sosyal medya hesabından, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için taziye mesajı yayımladı.
Bakan Linde, "Kuzey Irak'ta terör eyleminde hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının ailelerine en derin taziyelerimi sunuyorum. Türk halkıyla dayanışma içindeyiz" ifadelerini kullandı.
Etiketler: PKK/YPG Terör Örgütü Şehit
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