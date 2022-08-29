Olay, Öland Adası'nın güneybatısındaki Öland Hayvanat Bahçesi ve Eğlence Parkı'nda pazar günü meydana geldi.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, hayvanat bahçesi çalışanı, hayvanları ahırlara götürdüğü sırada dünyanın en büyük antilobu olarak bilinen Afrika Antilobu tarafından boynuzlandı.

Çalışan, olay yerinde hayatı kaybetti.

Hayvanat Bahçesi yönetimi ise hayvanat bahçesinin, bugün itibarıyla sezon için kapatıldığını duyurdu.