Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 17:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsveç'te hayvanat bahçesinde antilop tarafından boynuzlanan çalışan öldü
[Temsili fotoğraf: AA]
İsveç'in güneybatı kesiminde yer alan hayvanat bahçesindeki bir çalışan, büyük bir antilop tarafından boynuzlanarak öldürüldü.
Olay, Öland Adası'nın güneybatısındaki Öland Hayvanat Bahçesi ve Eğlence Parkı'nda pazar günü meydana geldi.
Görgü tanıklarının ifadesine göre, hayvanat bahçesi çalışanı, hayvanları ahırlara götürdüğü sırada dünyanın en büyük antilobu olarak bilinen Afrika Antilobu tarafından boynuzlandı.
Çalışan, olay yerinde hayatı kaybetti.
Hayvanat Bahçesi yönetimi ise hayvanat bahçesinin, bugün itibarıyla sezon için kapatıldığını duyurdu.
Etiketler: İsveç
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