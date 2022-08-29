Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 12:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gana'da hayvanat bahçesine zorla giren kişi, aslan saldırısında öldü
[Temsili fotoğraf: AA]
Gana'nın başkenti Akra'daki hayvanat bahçesine zorla giren bir kişi, aslan saldırısında hayatını kaybetti.
Gana Ormancılık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Akra'daki hayvanat bahçesinin güvenlik çitlerinden atlayan 30 yaşlarındaki bir kişi, aslan muhafazasının içine düştü.
Bu sırada aslanlardan biri, "davetsiz misafir" olarak açıklanan bu kişiye saldırdı.
Ölen kişinin cesedinin morga kaldırıldı, aslanlar ise güvenlik altına alındı.
Etiketler: Afrika
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