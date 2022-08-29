Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 12:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
İngiltere'nin en büyük savaş gemisi, ABD'ye hareketinden kısa süre sonra arızalandı
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]
İngiliz Kraliyet Donanmasına ait en büyük savaş gemisi HMS Prince of Wales, ABD'ye doğru hareketinden kısa süre sonra İngiltere'nin güney kıyılarında arızalandı.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Kraliyet Donanmasından bir sözcü, donanmaya ait 2 uçak gemisinden biri olan HMS Prince of Wales'in yolculuğu sırasında teknik bir problem yaşandığını ve sorunun araştırıldığını belirtti.
Yaklaşık 3 milyar sterlin değerindeki, ülkenin en büyük savaş gemisi, İngiltere'nin güney kıyısındaki Wight Adası yakınlarında arızalandı.
HMS Queen Elizabeth'ten sonra ülkenin 2'nci uçak gemisi olan HMS Prince of Wales, 27 Ağustos Cumartesi günü "Kuzey Amerika kıyıları ve Karayipler'deki jet ve drone operasyonlarının geleceğini şekillendirme misyonu" kapsamındaki görevi nedeniyle Portsmouth Limanı'ndan ayrılmıştı.
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